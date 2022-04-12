«Они пренебрегли Родиной». Депутат предложил лишать политических мигрантов имущества

Уехавших заграницу фигурантов дел о фейках о вооруженных силах России нужно лишать имущества, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил запрос с такой идеей председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий призвал налагать арест на жилое, нежилое, движимое и недвижимое имущество политических мигрантов до их возвращения. Главу СКР он попросил поддержать инициативу по разработке такого механизма. Вдобавок депутат назвал переселенцев — фигурантов дел по статье 207.3 УК РФ – предателями страны и предложил лишать их гражданства.

«Пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами», — написал Султан Хамзаев.

Тем временем в Европе в качестве санкций накладывают арест на имущество россиян. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сравнил эти меры с пиратством и назвал это разрушением мифа о неприкосновенности частной собственности.