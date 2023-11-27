Мир 27 ноября 2023, 15:45 «Они повсюду». Нашествие крыс зафиксировали в школах французского города Provence: крысы наводнили школы Марселя во Франции Unsplash

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Школы Марселя наводнили крысы. Грызуны заполонили классы и коридоры учебных заведений, сообщила газета Provence.

Президент ассоциации родителей учеников одной из школ заявил, что дети вынуждены «ходить по моче и фекалиям крыс». В другом образовательном учреждении рассказали, что из-за грызунов приходится проводить дезинфекцию и выбрасывать книги. При этом испражнения крыс находятся даже под кроватями маленьких детей в общих спальнях.

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«Все изъедено или загажено грызунами. Они повсюду, даже в столовой!» — возмутился один из родителей.

В мэрии Марселя признали проблему. При этом чиновники заявили, что грызуны кишат миллионами в центре города и пожаловались на плохую уборку улиц.

Нашествие крыс также пережил город Карумба в австралийском штате Квинсленд. Грызуны заполонили прибрежную зону, где стали массово гибнуть и разлагаться, сообщили «Известия».

В начале сентября крысы размером с собаку захватили один из районов Глазго в Великобритании. Грызуны кусались и оставляли повсюду помет.