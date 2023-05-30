Мир 30 мая 2023, 03:15 «Они пошли ва-банк». Артемовск оказался слишком дорогим уроком для Украины American Spectator: Артемовск стал слишком дорогим уроком для киевского режима РИА «Новости»

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Оборона Артемовска (украинское название — Бахмут) стала слишком дорогим уроком для киевского режима, поэтому ему не стоит повторять похожей ошибки. Такое мнение выразил американский эксперт из издания The American Spectator Джеймс С. Роббинс.

По словам журналиста, оборонительная часть региона превратилась в элемент программы украинской помощи. Теперь многие обвиняют президента Украины Владимира Зеленского во лжи и лицемерии. Сначала он говорил о важности сохранения Артемовска, а потом стал вещать противоположные идеи.

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Роббинс выразил уверенность, что если бы российские войска взяли город под свой контроль в 2022 году, то Киеву удалось бы выровнять линию фронта «немного западнее». Теперь можно сделать вывод, что бои за регион стали битвой на истощение.

«Тысячи украинских военнослужащих выжили бы. <…> Вместо этого Киев разыграл сражение, пообещал удержать город, отправил войска и сделал это поводом. Они пошли ва-банк при плохой раздаче, и теперь мы видим результаты», — сказано в материале.

Ранее украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинцы потеряют Славянск и Краматорск в обозримом будущем. Предпосылками для этого стала нехватка артиллерийских боеприпасов у ВСУ.