Беженцы специально держат детей над костром, чтобы они плакали. Видео

Беженцы, тысячами хлынувшие на границу Турции с Грецией и Болгарией, чтобы попасть в Европу готовы, кажется, на все. В Сети появилось видео, как взрослые мужчины, оголяют животы своих детей, держат их над костром и хлопают по попе, чтобы те сильнее рыдали. Вероятно, это должно вызывать жалость пограничников.

Авторы ролика утверждают, что он снят на границе с Грецией. Мигранты выхватывают из рук друг друга малышей, которым еще пяти лет нет, мучают их, вызывая истерику. Затем, пока ребенок не перестал плакать, бегут к пункту пропуска. Среди мужчин есть и женщина, которая также подбегает к костру и дышит дымом, чтобы вызвать у себя слезы.

Видео: Аббас Джума / Twitter

Ранее политолог из Турции Джейлан Озгюль рассказала «360», что ситуация будет ухудшаться в Греции по мере потепления, так как число беженцев, пытающихся попасть в страну на лодках, будет увеличиваться. Она отметила, что первая точка на подходе к Греции у беженцев — это как раз острова. Из-за коронавируса и этой ситуации греческий туризм пострадает.

Сами греки не очень-то радушно встречают мигрантов. Жители острова Лесбос сожгли местный центр по приему мигрантов.