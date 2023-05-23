Мир 23 мая 2023, 03:40 «Они пили и дрались». Беженка из Артемовска рассказала о внутренних разборках между подразделениями ВСУ Беженка из Артемовска: подразделения ВСУ конфликтовали и перестреливались друг с другом РИА «Новости»

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Стоявшие в Артемовске подразделения ВСУ конфликтовали между собой, рассказала эвакуированная из города беженка Мария. В разговоре с РИА «Новости» женщина вспомнила, что дело доходило до стрельбы.

«Очень много было военных. Они пили, дрались между собой. Разборки такие были, что это просто <…> жестко было. Мы это все видели», — вспомнила происходившее Мария.

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Она отметила, что жители города видели, как украинские военные «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться». Среди них, как добавила Мария, были и пьяные солдаты.

Все эти конфликты, как пояснила собеседница агентства, даже не пытались каким-то образом скрывать. Она отметила, что все происходило не в ночное время, а днем.

Не успевшие выйти из Артемовска украинские бойцы пытаются скрыться от российских солдат в квартирах, сообщил в своем репортаже военный корреспондент RT Мурад Газдиев. По его словам, малые группы украинских военных, которые остались без раций, снабжения и боекомплекта, в попытках найти себе убежище переворачивают ванны и прячутся под ними.