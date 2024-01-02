02 января 2024, 14:26
Они не ждут победы. Пугающие для украинцев новости пришли из Австрии
Кнайсль: Запад изменил свою позицию и больше не ждет победы Украины
Западные страны поменяли свою позицию и уже не ждут победы Украины над Россией над поле боя. Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Флавио фон Вицлебена сказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Позиция Запада уже поменялась на 180 градусов. Всего год назад они утверждали, что армия России в состоянии полного краха, и предрекали определенные изменения. Но теперь крупнейшие СМИ прогнозируют будущее на случай, если Россия выиграет войну», — заявила она.
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Кнайсль констатировала, что Украина провалила попытку контрнаступления, а российские силы пошли в атаку и могут претендовать на новые территории.
Президент Украины Владимир Зеленский придерживается другой точки зрения, уточнил RT. Он заявлял, что на 2024 год главной задачей для ВСУ станет освобождение восточных регионов и Крыма.
При этом политик отказался назвать временные рамки для освобождения потерянных территорий.
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