Мир 21 марта 2024, 22:21 «Они не проснутся». Французов предупредили о печальных последствиях ввода войск на Украину Риттер: ввод французских войск на Украину приблизит начало ядерной войны Freepik

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Реализация идеи президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину может привести к тому, что ядерная война начнется в течение нескольких дней. Такое предположение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней», — предупредил он.

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Журналист Эндрю Наполитано в ходе беседы выразил сомнение, что французы хотели бы однажды проснуться и увидеть уничтоженный Париж.

«Они не проснутся», — сыронизировал Риттер.

Главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс обернется проблемами для всего мира.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что падение Украины может произойти уже в скором времени.