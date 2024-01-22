22 января 2024, 03:27
«Они — наши». Симоньян объяснила, почему Россия не бьет по мирным жителям Украины
Симоньян назвала отличие России от Украины после удара ВСУ по Донецку
Россия не будет бить по мирным жителям Украины даже после удара ВСУ по Донецку, в результате которого погибли 28 человек. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».
«Сегодня, когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим семечками, морковкой на донецком рынке. Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками, не разорвем их младенцев? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — заявила Симоньян.
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Журналистка вспомнила притчу, о том как к царю Соломону пришли две женщины, которые не могли поделить ребенка — каждая называлась его матерью. Тогда правитель предложил им разорвать младенца на две части. Та женщина, которая не согласилась, и оказалась настоящей матерью.
Симоньян добавила, что на Украине живет много людей, которые по-прежнему любят Россию: в Киеве, Одессе и даже во Львове. И Россия не может ударить по ним.
«Не будем мы этого делать. Мы попробуем спаять это все любовью. А там увидим, что прочней», — процитировала журналистка стихотворение Федора Тютчева.
В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по рынку в донецком микрорайоне Текстильщик. В выходной день там было много людей. В результате удара погибли 27 мирных жителей, еще 25 пострадали.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Донецка. По его словам, такие атаки запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.
Власти ДНР объявили 22 января днем траура по погибшим в Донецке.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
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