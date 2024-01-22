Мир 22 января 2024, 03:27 «Они — наши». Симоньян объяснила, почему Россия не бьет по мирным жителям Украины Симоньян назвала отличие России от Украины после удара ВСУ по Донецку РИА «Новости»

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Россия не будет бить по мирным жителям Украины даже после удара ВСУ по Донецку, в результате которого погибли 28 человек. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

«Сегодня, когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим семечками, морковкой на донецком рынке. Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками, не разорвем их младенцев? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — заявила Симоньян.

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Журналистка вспомнила притчу, о том как к царю Соломону пришли две женщины, которые не могли поделить ребенка — каждая называлась его матерью. Тогда правитель предложил им разорвать младенца на две части. Та женщина, которая не согласилась, и оказалась настоящей матерью.

Симоньян добавила, что на Украине живет много людей, которые по-прежнему любят Россию: в Киеве, Одессе и даже во Львове. И Россия не может ударить по ним.

«Не будем мы этого делать. Мы попробуем спаять это все любовью. А там увидим, что прочней», — процитировала журналистка стихотворение Федора Тютчева.

В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по рынку в донецком микрорайоне Текстильщик. В выходной день там было много людей. В результате удара погибли 27 мирных жителей, еще 25 пострадали.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Донецка. По его словам, такие атаки запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены.

Власти ДНР объявили 22 января днем траура по погибшим в Донецке.