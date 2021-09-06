Игроков сборной Аргентины решили депортировать из Бразилии. Они нарушили карантин

Четыре футболиста аргентинской сборной нарушили условия карантина, обманув иммиграционную службу. За это их решили депортировать из страны власти Бразилии.

Спортсмены приехали в Бразилию для участия в квалификационном матче чемпионата мира 2022 года. Власти страны заподозрили, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо пересекли границу с нарушениями.

Как пояснил TyC Sports, входящие в состав сборной футболисты играют в английских клубах. Все приезжающие в Бразилию из Великобритании должны пройти двухнедельный карантин. По словам источника портала, спортсмены предоставили ложную информацию сотрудникам миграционной службы. Футболисты заверили, что в последнее время не были на территории Великобритании.

Сотрудники полиции хотели задержать членов аргентинской сборной в отеле, но те уже уехали на матч. В итоге игру между командами Аргентины и Бразилии прервали. Встреча проходила в Сан-Паулу. Теперь нарушивших правила футболистов депортируют в Аргентину. Ассоциация футбола страны уже выразила свое недовольство в связи с приостановкой матча.