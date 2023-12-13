Эксклюзив 13 декабря 2023, 14:04 «Они наплюют». Израиль проигнорирует резолюцию ООН о прекращении огня по указке США Политолог Журавлев: Израиль не прекратит обстрелы Газы, если так скажут США IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/IMAGO/Mohammed Nasser apaimage

Читать 360tv в

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Однако Израиль может проигнорировать это решение, заявил «360» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Для Израиля ООН — это США. Если американцы скажут израильтянам „Ребята, наплюйте“, они наплюют», — пояснил спикер.

Реклама

Влияние резолюции

Журавлев допустил, что американцы могут именно так и поступить в преддверии выборов. Политолог добавил, что Генеральная ассамблея вообще действовать по Уставу не может. А Совет безопасности только в том случае, если все постоянные члены проголосуют «за».

«Если американцы блокируют резолюцию, то резолюции Совбеза не будет, а без нее на все остальное можно плевать. Единственный действенный институт ООН — это резолюция Совета безопасности», — подчеркнул он.

Если Америка, Великобритания или Франция проголосуют против, то резолюцию не примут.

Стойкость ХАМАС

Журавлев также объяснил, почему ХАМАС не пал. Он напомнил, что это организация, а не территория. К тому же Израиль не может оккупировать ее подземные ходы.

«ХАМАС получает поддержку от радикальных исламских организаций из других стран, а у этих организаций денег море, поэтому материальные ресурсы для сопротивления у них есть. Поскольку организация религиозного характера, то есть достаточно фанатичная, то она сама не сдастся, ее можно только победить. Победить ее трудно <…> попробовать в этих тоннелях кого-то поймать», — заключил он.

Ранее ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС в секторе Газа. На затопление сооружений может уйти несколько недель.