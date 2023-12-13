13 декабря 2023, 14:04
«Они наплюют». Израиль проигнорирует резолюцию ООН о прекращении огня по указке США
Политолог Журавлев: Израиль не прекратит обстрелы Газы, если так скажут США
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Однако Израиль может проигнорировать это решение, заявил «360» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Для Израиля ООН — это США. Если американцы скажут израильтянам „Ребята, наплюйте“, они наплюют», — пояснил спикер.
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Влияние резолюции
Журавлев допустил, что американцы могут именно так и поступить в преддверии выборов. Политолог добавил, что Генеральная ассамблея вообще действовать по Уставу не может. А Совет безопасности только в том случае, если все постоянные члены проголосуют «за».
«Если американцы блокируют резолюцию, то резолюции Совбеза не будет, а без нее на все остальное можно плевать. Единственный действенный институт ООН — это резолюция Совета безопасности», — подчеркнул он.
Если Америка, Великобритания или Франция проголосуют против, то резолюцию не примут.
Стойкость ХАМАС
Журавлев также объяснил, почему ХАМАС не пал. Он напомнил, что это организация, а не территория. К тому же Израиль не может оккупировать ее подземные ходы.
«ХАМАС получает поддержку от радикальных исламских организаций из других стран, а у этих организаций денег море, поэтому материальные ресурсы для сопротивления у них есть. Поскольку организация религиозного характера, то есть достаточно фанатичная, то она сама не сдастся, ее можно только победить. Победить ее трудно <…> попробовать в этих тоннелях кого-то поймать», — заключил он.
Ранее ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС в секторе Газа. На затопление сооружений может уйти несколько недель.
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Конфликт Израиля и Палестины
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