Мир 01 января 2024, 05:04 «Они ищут слабые места». Российские удары испугали полковника СБУ Полковник СБУ Стариков: фронт ВСУ обрушится из-за насильственной мобилизации РИА «Новости»

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Российская армия планомерно выискивает слабые места в обороне Украины, чтобы прорвать фронт ВСУ. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Студия Руслана Бизяева».

«Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение рухнет», — сказал бывший офицер СБУ.

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По его словам, войска России не спешат и методично выполняют задачи. Он отметил, что главной причиной провалов ВСУ может быть насильственная мобилизация военных. Украинские новобранцы не имеют достаточных «морально-боевых качеств».

«Выполнять задачи-то они будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут», — сказал он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский должен ответить за потерю контроля над Марьинкой. Также он призвал к ответу главкома ВСУ Валерия Залужного и премьера страны Рустема Умерова. Политик напомнил, что президент Украины обещал вернуть Артемовск, однако потерял еще больше территорий. Зеленский не смог добиться положительных результатов для ВСУ по итогам 2023 года.