«Они были женщинами». В Каталонии помиловали казненных за колдовство 400 лет назад

В Каталонии посмертно оправдали всех женщин, казненных в регионе по обвинению в колдовстве между XV и XVII веками. В их память предложили назвать площади и улицы городов автономии.

Постановление о признании невиновными живших сотни лет назад «ведьм» принял парламент Каталонии, сообщила газета El Correo. На казнь за колдовство, по разным оценкам, отправили порядка 700–1000 женщин.

Представители левых и националистических партий парламента поддержали документ, сравнив охоту на ведьм с фемицидом.

Свои подписи под манифестом под названием «Они не были ведьмами, они были женщинами» в итоге поставили свыше 100 европейских историков.

В парламенте Каталонии обратились к муниципалитетам с призывом внести изменения в географические справочники — включить в них имена осужденных за колдовство и назвать в их честь улицы. Политики считают необходимым поощрять «академические исследования охоты на ведьм и ее причин с гендерной точки зрения» и проводить информационные мероприятия по этому вопросу.

Историческая статистика говорит, что в период между 1580 и 1630 годами на территории Европы к смертной казни за колдовство приговорили порядка 50 тысяч человек. Среди осужденных женщин было почти 80%.