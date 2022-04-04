«Они были как зомби». Украинцы напали на российский автопробег в Афинах и ранили ребенка

Группа украинцев напала на машину, ехавшую в колонне автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!». Они выбили стекла и ударили ребенка. О случившемся сообщило РИА «Новости». Нападение успела заснять мама ребенка Светлана.

Пострадавшей девочке семь лет. Она имеет двойное гражданство — России и Греции. Ее мама рассказала, что нападавшие выхватили российский флаг и разбили им руку ребенка до крови. По ее словам, греческая полиция направила их на улицу, где находилась толпа украинцев. Светлана сообщила, что травму дочери нанес мужчина.

«Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: „Не трогайте ребенка!“ А мужик берет и бьет его палкой! Ну как это так? Они на русском языке орали ругательства. Как может мужчина ударить ребенка? И я не понимаю, зачем полиция направила нас туда, и полиция видела, что там украинцы», — сказала она.

Женщина отметила, что стоявшие рядом полицейские не реагировали на нападение. По ее словам, они только рекомендовали быстрее покинуть место происшествия.

Она сказала, что украинцы также выхватили и греческий флаг, находившийся с другой стороны машины. С его помощью нападавшие выбили стекла в машине.

Светлана отметила, что девочке уже оказали необходимую медицинскую помощь.