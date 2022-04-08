Они бы вырезали всех. Военный журналист объяснил удар ВСУ «Точкой У»

ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Трагедия уже унесла жизни почти 30 человек. Военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал «360» о причинах и последствиях очередной провокации со стороны Украины.

Он подтвердил, что на фото с места трагедии действительно ракета «Точка-У».

«Да, это точно „Точка У“. Никаких других рабочих ракет у Украины нет. Только она их применяет. Россия давно сняла их с производства и дежурства. Это старый тип ракет, от которого мы давно отказались», — сказал Борзенко.

Почему это произошло

Краматорск — шахтерский город Донбасса, который находится рядом со Славянском. Территория пока находится под контролем ВСУ, но Россия активно наступает в этой области со стороны Изюма. Борзенко отметил, что ВС России сейчас находятся всего в 30 километрах от Краматорска.

«Сначала будет Славянск, потом Краматорск. До них ВС 30 километров. Украина понимает, что скоро Россия придет освобождать эти города, поэтому устроила и эвакуацию, и провокацию», — сказал Борзенко.

Также он отметил, что с обстрела вокзала начнется новый этап спецоперации РФ в Донбассе.

«Теперь понятно, почему ВС РФ перекидывали туда бронетехнику ж/д платформами и сохранили железнодорожную инфраструктуру. ВСУ сами начали новый этап спецоперации — рейсовую войну. Инфраструктура железнодорожного сообщения пока в хорошем состоянии. Ей начали пользоваться и Россия, и Украина. Эти сражения станут решающими: кто их выиграет, тот выиграет все. Ну, ясно, что победим мы. Вопрос только — какой ценой», — сказал журналист.

Борзенко заявил, что основная задача удара — провокация против России.

«Понятное дело, они хотят обвинить нас. Что якобы это мы ударили. Но мы предоставим „железки“, по которым точно будет понятно, что это „Точка У“», — подчеркнул он.

«Точка У» — достаточно точная ракета, особенно для даты изобретения — 1970-х годов, сказал военный журналист. Радиус попадания не превышает 50 метров.

«Это секрет полишинеля. Все равно это будет раскрыто, что били они. А из какой точки, откуда — мы выясним», — сказал Борзенко.

Борзенко отметил, что ВСУ хотели попасть именно в вокзал, но версию с ПВО отвергать рано.

«Пока сложно говорить о том, была ли ракета сбита за несколько метров до цели или достигла цели. Необходимо дождаться официальных подтверждений», — подчеркнул он.

На ракете обнаружили надпись: «За детей». Это подтверждает факт провокации, подчеркнул Борзенко.

«Украина активно обвиняет Россию в том, чего ВС РФ не делают, — в уничтожении мирного населения», — отметил он.

Если бы ВСУ могли — они бы «вырезали» все население

Для того чтобы понять логику Украины, надо принять их принцип — «после нас хоть потоп». Они будут оставлять после себя только разрушения, чтобы ничего не осталось. И для них ресурс — это мирные жители. Они хотят уйти и оставить после себя пустые поселки.

«Вот почему так долго держался Мариуполь — только из-за мирных людей, которых мы вытаскивали ценой своей жизни и вывозили на танках. А здесь — скопление людей, железнодорожный вокзал, началась эвакуация. Это самое удобное место, чтобы „долбануть по мирным жителям“. Им не нужны мирные жители. Они считают, что весь этот район, который исторически принадлежит Донбассу, надо уничтожить. Как и весь Донбасс, как и все население Донбасса», — заключил собеседник «360».