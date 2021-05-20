«Они боролись до конца». Лукашенко назвал причину крушения военного самолета в Барановичах

Причиной крушения военного самолета в Барановичах в Брестской области стал отказ всех уровней системы управления. Як-130 разбился в Белоруссии 19 мая, оба летчика погибли.

Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Глава Белоруссии отметил, что в учениях участвовали пять самолетов — у одного из них под конец полета начались технические проблемы.

«У Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая — резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали», — отметил президент.

По словам Лукашенко, остался только резервный уровень, который «работал с жуткими перебоями». Однако он позволил летчикам отвести самолет от жилых домов. Лукашенко подчеркнул, что расшифровка черных ящиков показала — пилоты не стали катапультироваться, а боролись до конца. При этом одного из них выбросило из самолета: механизм катапультирования сработал при ударе об землю.

«Они боролись до конца. Понимали, что у них времени не было, понимали, какая беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», — подчеркнул президент и объявил минуту молчания в память о погибших.