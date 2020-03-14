OneRepublic презентовали новую песню и клип

Американская поп-рок группа OneRepublic опубликовала на YouTube новую песню «Didn’t I» и клип для нее. Трек о преодолении тяжелого расставания с любимой девушкой войдет в пятый студийный альбом «Human».

Для группы это будет единственным студийным альбомом за последние пять лет. Всего в трек-лист альбома войдет 16 композиций. Предполагалось, что студийник представят в ноябре прошлого года, но этого не произошло

На своей странице в Instagram музыканты сообщили, что пластинка выйдет 8 мая этого года, а предварительный заказ доступен уже сейчас.

OneRepublic стали знаменитыми благодаря своему синглу «Apologize», который в Соединенных Штатах стал три раза подряд платиновым, а также занял третье место в хит-параде Великобритании.