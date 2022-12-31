Мир 31 декабря 2022, 15:39 «Она живет в своем мире». Столетней маме Пеле так и не сказали о смерти сына Сестра Пеле сообщила, что их столетняя мать до сих пор не знает о смерти сына РИА «Новости»

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Мама легенды мирового футбола Пеле Селеста Арантес не в таком состоянии, чтобы понять и принять новость о кончине сына. Об этом Mirror рассказала сестра покойного футболиста Мария Люсия ду Насименту.

«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: „Мы должны помолиться за него“. Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», — сказала женщина.

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Селесте Арантес в ноябре исполнилось 100 лет, а ее легендарный сын Пеле скончался в возрасте 82-х лет в Сан-Паулу от полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки.

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В честь легендарного футболиста его именем назовут крупнейший морской порт в Сантосе. Власти города уже заручились поддержкой вице-президента страны Жералду Алкмина и будущего министра портов и аэропортов Марсиу Франсы.

Вся Бразилия сейчас находится в трауре. Прощание с Пеле пройдет 2 января на стадионе «Сантос».