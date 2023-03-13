Эксклюзив 13 марта 2023, 11:52 «Она у нас перед носом». Полковник в отставке оценил риск новой мировой войны Полковник в отставке Литовкин назвал реальным риск Третьей мировой войны РИА «Новости»

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Мир стоит перед угрозой Третьей мировой войны из-за открытого противостояния России и Запада, который к полномасштабному конфликту ведут США. Об этом «360» сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Риск велик, потому что накоплены огромные массы вооружений, в том числе ядерные. США и Россия обладают 90% всех ядерных вооружений в мире. Тем более, обостряются отношения между Западом и Россией. Поэтому риск широкомасштабной войны прямо у нас перед носом», — сообщил он.

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Литовкин напомнил, что военный бюджет США превышает расходы десяти стран, которые стоят в списке за Штатами.

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«Это один из способов зарабатывания денег. США не хотят Третьей мировой войны, но блефуют, потому что это приносит им большие барыши», — добавил полковник в отставке.

Ранее китайские СМИ заявили, что решение властей США запросить у Конгресса рекордные деньги на оборонный бюджет свидетельствует о риске новой мировой войны.