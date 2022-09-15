«Она потеряла связь с реальностью». Немцы жестко раскритиковали главу Еврокомиссии | 360°

Мир 15 сентября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber «Она потеряла связь с реальностью». Немцы жестко раскритиковали главу Еврокомиссии Читатели Spiegel обрушили критику на главу ЕК фон дер Ляйен за намерение наказать Россию РИА Новости

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Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее слова о санкционном противостоянии России. Свое мнение о политике они выразили в комментариях к соответствующей статье на сайте издания.

Пользователь под ником Sandra — WLZT выразила мнение, что фон дер Ляйен потеряла связь с реальным происходящим вокруг нее.

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«Они обманывают всех, называя лишь одну Россию виновной в кризисе. Эта Урсула потеряла всякую связь с реальностью», — написала она.

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Подписчик под именем Fritz призвал готовиться к холодной зиме, поскольку европейские чиновники заняты разрешением собственных геополитических проблем, а не работой с простыми людьми.

«Просто посмотрите на уровень инфляции и подумайте о том, что нас ждет зимой. Появилось много стран, которые не хотят играть в эти игры», — написал пользователь.

Накануне фон дер Ляйен заявила, что санкционная политика Евросоюза продолжит действовать до полного разрушения российской экономики.

Также она посоветовала отправить счета за оплату отопления в Россию, назвав ее главным виновником ситуации.

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