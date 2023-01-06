06 января 2023, 13:43
«Она не знает, чего хочет Путин». Читатели Twitter высмеяли главу МИД Германии
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова про Путина
Пользователи социальной сети Twitter жестко раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за ее высказывания о президенте России Владимире Путине. Свое мнение они оставили в комментариях к публикации дипломата.
Внимание Бербок привлек указ российского лидера о прекращении огня в зоне боевых действий на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января в связи с Рождеством.
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«Это прекращение огня не принесет ни безопасности, ни свободы людям, которые живут в страхе перед российской оккупацией. Поэтому мы и продолжим поддерживать Украину ради ее мира», — написала в ответ Бербок.
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В комментариях к записи пользователи задались вопросом о том, знает ли Бербок о реальной обстановке на Украине.
«Похоже, что ей вообще неизвестно, чего Путин хочет на самом деле. Если бы ЕС и США хотели мира, то перестали бы спонсировать Украину. Пора остановить это безумие», — написал читатель.
Другой пользователь посмеялся над странным поведением Бербок, поймав ее на алогичности суждений.
«Если ты хочешь мира, то почему бы тебе просто не выступить в поддержку прекращения огня?» — добавил он.
Российские военные в одностороннем порядке прекратили боевые действия с 12:00 в пятницу, 6 января. Однако боевики не поддержали призыв к перемирию и уже дважды обстреляли Донецк в течение часа.
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