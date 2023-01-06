Мир 06 января 2023, 13:43 «Она не знает, чего хочет Путин». Читатели Twitter высмеяли главу МИД Германии Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова про Путина РИА «Новости»

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Пользователи социальной сети Twitter жестко раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за ее высказывания о президенте России Владимире Путине. Свое мнение они оставили в комментариях к публикации дипломата.

Внимание Бербок привлек указ российского лидера о прекращении огня в зоне боевых действий на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января в связи с Рождеством.

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«Это прекращение огня не принесет ни безопасности, ни свободы людям, которые живут в страхе перед российской оккупацией. Поэтому мы и продолжим поддерживать Украину ради ее мира», — написала в ответ Бербок.

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В комментариях к записи пользователи задались вопросом о том, знает ли Бербок о реальной обстановке на Украине.

«Похоже, что ей вообще неизвестно, чего Путин хочет на самом деле. Если бы ЕС и США хотели мира, то перестали бы спонсировать Украину. Пора остановить это безумие», — написал читатель.

Другой пользователь посмеялся над странным поведением Бербок, поймав ее на алогичности суждений.

«Если ты хочешь мира, то почему бы тебе просто не выступить в поддержку прекращения огня?» — добавил он.

Российские военные в одностороннем порядке прекратили боевые действия с 12:00 в пятницу, 6 января. Однако боевики не поддержали призыв к перемирию и уже дважды обстреляли Донецк в течение часа.