19 января 2024, 02:42
«Она мертва». Приговор Украине озвучили в США
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: украинская нация уже мертва
Украина рискует потерять в конфликте самое ценное — свою нацию. Страна уже лишилась миллионов украинцев — убитыми, раненными и навсегда уехавшими заграницу. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор социальной сети X.
«На самом деле украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно», — написал полковник.
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Бывший военный добавил, что Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в ходе конфликта, а сама страна постепенно уничтожается.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ потеряли 30% личного состава в ходе ротации на Краснолиманском направлении. Треть бойцов даже не доезжали до позиций, но военное руководство Украины посчитало это допустимыми сопутствующими потерями.
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