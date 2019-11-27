«Она кусает меня»: свинья атаковала греческого журналиста в прямом эфире

Журналист из Греции Лазос Монтикос должен был рассказать о последствиях проливных ливней в поселке Кинета в прямом эфире утреннего шоу телеканала ANT 1. В это время на него напала свинья и корреспондент вынужден был ретироваться.

Видеоролик с репортажем опубликовало издание The Guardian.

Монтикос начал с приветствия и сообщил, что «у него проблема». В кадре он появился вместе с пятнистой свиньей, которая не давала ему спокойной работой и норовила цапнуть за ногу.

«У нас здесь свинья, которая гоняется за нами с утра. Ребята, извините, я не могу стоять на месте, потому что она кусает меня», — закончил такими словами сеанс связи с коллегами журналист.

Телеведущий в студии попытался сгладить конфуз. Он сказал, что это настоящая трагедия — считать свои раны после схватки со свиньей. Он добавил, что «влюбленное животное хотело произвести впечатление» и добавил, что видел «много свиней женского и мужского пола, которые страстно желали славы».