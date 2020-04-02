«Она должна быть нейтральной». Лукашенко допустил создание единой с Россией валюты

Президент Белоруссии допустил введение единой валюты с Россией в рамках создания Союзного государства.

«Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — уточнил глава государства.

По его словам, вопрос лишь в том, где будет находиться эмиссионный центр, и кто именно будет им управлять.