«Она должна быть нейтральной». Лукашенко допустил создание единой с Россией валюты
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что он не против создания единой валюты с Россией. По его мнению, она должна быть нейтральной, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Президент Белоруссии допустил введение единой валюты с Россией в рамках создания Союзного государства.
«Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — уточнил глава государства.
По его словам, вопрос лишь в том, где будет находиться эмиссионный центр, и кто именно будет им управлять.