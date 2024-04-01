Мир 01 апреля 2024, 22:32 «Она быстрая». На Украине ужаснулись из-за гиперзвукового удара России Меркурис: ВСУ испугались удара российского «Циркона» по стратегическим объектам РИА «Новости»

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Правительство Украины взволновано из-за атак новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», разработанных Россией. Об этом заявил британских эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Атака „Цирконами“ напугала украинцев. Это гиперзвуковая ракета, летящая на очень большое расстояние. Она долетела до Киева всего за шесть минут. Это показывает, насколько она быстрая», — сказал он.

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По словам специалиста, «Циркон» покрыли особенным экраном, который мешает заметить его с помощью радиоэлектронных аппаратов. Украинских военных смогли предупредить об ударе только за несколько секунд до того, как ракета уже долетела до цели.

Ранее в американском журнале Military Watch Magazine (MWM) написали, что гиперзвуковая ударная система морского базирования «Циркон» стала вехой в развитии гиперзвукового оружия. Подобная техника помогает ракетам поражать цели на больших расстояниях с высокой скоростью.