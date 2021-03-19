«Он выглядит слабым»: ведущий из США высмеял отказ Байдена беседовать с Путиным

Ведущий телеканала Fox News Шон Ханнити иронично прокомментировал отказ президента США Джозефа Байдена участвовать в дискуссии с главой России Владимиром Путиным, написал сайт NEWS.ru.

Российский лидер пригласил главу США на открытую онлайн-дискуссию. Представители Белого дома заявили, что у президента Штатов нет времени на это.

Как считает Ханнити, отказ Байдена от беседы с российским коллегой, ставит под вопрос вменяемость демократа.

«Для чего Владимиру Путину приглашать Джо Байдена на открытые дебаты без подготовки? Если сравнить Джо Байдена образца 2012-го или даже 2016 года с нынешним, то становится очевидно, что он выглядит невероятно слабым, хрупким, часто сбитым с толку», — высказался ведущий.

По его мнению, у главы Штатов есть некоторые когнитивные проблемы.