Мир 04 июля 2023, 01:51 «Он втягивает НАТО». Пользователи соцсетей ужаснулись новым заявлением Зеленского о Крыме Пользователи Twitter возмутились новой попыткой Зеленского притязать на Крым РИА «Новости»

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Пользователи Twitter ужаснулись новому заявлению президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Глава государства в очередной раз сказал, что не оставит попыток вернуть полуостров, несмотря на неудачи в контрнаступлении ВСУ. Подборку комментариев опубликовало РИА «Новости».

Многие пришли к выводу, что своими заявлениями Зеленский пытается втянуть в конфликт НАТО.

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«Он втягивает НАТО, и его никто не останавливает», — заметил один из пользователей.

«Пожалуйста, хватит, Зеленский. Вы же знаете, что выступаете в конфликте по доверенности США», — воззвал к украинскому лидеру другой.

«Сегодня Украина без Крыма, а если это будет продолжаться, то Украина может остаться без народа», — предостерег третий.

Некоторые пришли к выводу, что все дело в воображаемом мире, в котором пребывает Зеленский.

«Этот парень живет в своем воображаемом мире», — посчитал один из читателей.

«Он может повторить это еще тысячу раз, ничего не изменится», — заметил второй.

«Крым никогда не будет в составе Украины», — заключили в комментариях.

Ранее глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора поумерить аппетиты в отношении полуострова. По его мнению, все надежды Зеленского в отношении региона беспочвенны.