«Он стремится понравиться людям»: Сноуден указал на ошибки в поведении Трампа

Желание Дональда Трампа понравиться окружающим приводит к негативным последствиям. Президент США слишком агрессивен в своих высказываниях, что лишь отталкивает от него людей.

Подобную характеристику американскому лидеру дал в интервью телеканалу MSNBC экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. По его словам, понять Трампа несложно.

Сноуден предостерег чиновников от переписки в Telegram и WhatsApp Подробнее

«Президент поражает меня, скорее, как человек, который никогда не знал любви, за которую не пришлось бы платить. <...> Он стремится лишь к тому, чтобы понравиться людям», — заметил получивший убежище в России американец.

Бывший сотрудник АНБ добавил, что желание завоевать симпатии «вызывает слишком много негативных последствий». Причиной этому Сноуден назвал поведенческую модель 45-го президента США, которая, по его мнению, излишне «агрессивна и обидна».

Благодаря Эдварду Сноудену в 2013 году были преданы огласке сведения, касающиеся методов слежки американских спецслужб. Среди них упоминалась и нелегальная прослушка переговоров зарубежных лидеров.

Экс-сотрудник АНБ опасался, что власти США станут его преследовать, и попросил убежища более чем в 20 странах. В 2014-м ему предоставили вид на жительство в России сроком на три года, а позднее продлили на такой же срок.