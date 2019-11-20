«Он симпатичный человек». Путин заявил, что Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет улучшить ситуацию в своей стране. По словам Путина, реальные шаги по нормализации обстановки в Донбассе уже сделаны.

«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю», — заявил Путин.

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Российский лидер уверен в искренности действий Зеленского, написал ТАСС. Также Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса был согласован с самоправозглашенными ДНР и ЛНР. Несогласованные же с этими регионами шаги приведут ситуацию в тупик, считает глава России.

Конфликт на юго-востоке Украине начался весной 2014 после госпереворота в стране. Части Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и организовали самоправозглашенные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. После этого украинская власть ввела туда свои войска, и в Донбассе начались боевые действия.

Для урегулирования ситуации на востоке Украины в 2015 году была создана «нормандская четверка». Туда вошли представители Украины, России, Франции и Германии. Они не раз договаривались о прекращении огня, Однако соглашения не раз нарушались.

По последней информации, очередной саммит по решению ситуации на Украине должен пройти 9 декабря в Париже.