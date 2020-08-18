«Он просто не тот, кем он должен быть для нас». Мишель Обама о Трампе

«У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он явно не справляется. Он просто не тот, кем он должен быть для нас», — заявила Мишель.

Она отметила, что действующий лидер породил «хаос, разногласия и полное отсутствие сочувствия». Мишель предостерегла людей от того, чтобы Трамп стал во второй раз президентом, и противопоставила его демократу Джо Байдену. По ее словам, он сможет спасти экономику, оставить позади пандемию. Мишель Обама подчеркнула, что он умеет слушать и доверять науке.