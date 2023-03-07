Мир 07 марта 2023, 15:14 «Он просто гнида». Лукашенко заявил, что Зеленский знал о подготовке теракта на аэродроме Мачулищи Лидер Белоруссии Лукашенко: власти Украины знали о подготовке теракта в Мачулищах РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о готовящемся теракте на аэродроме Мачулищи, заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал Зеленского «гнидой».

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«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», — процитировало Лукашенко БелТа.

Он назвал «невероятным» то, что пособников удалось установить и задержать всего за несколько дней, и призвал ни в коем случае не расслабляться. Президент Белоруссии напомнил, что Зеленский «бегает» вокруг страны, просит заключить пакт о ненападении, хотя белорусская сторона четко заявляет, что не собирается нападать на Украину.

«Вы слышали мои заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — подытожил Александр Лукашенко.

Он заметил, что Белоруссия все равно не хочет втягиваться в конфликт «по команде американцев».

В конце февраля сообщалось, на аэродроме Мачулищи якобы произошло два взрыва и пострадали российский военно-транспортный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и снегоуборочная техника. Но через несколько дней Минобороны Белоруссии поделилось видео с авиатехникой. Однако попытка взорвать самолет была.