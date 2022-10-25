Мир 25 октября 2022, 19:06 «Он правильные темы берет». Политолог Юрин — о новом британском премьере Сунаке

Читать 360tv в

Политолог Олег Юрин обсудил с изданием Pravda.Ru приход Риши Сунака на пост главы британского правительства.

Юрин выразил уверенность, что при сложившихся обстоятельствах Сунак является неплохим вариантом. Специалист заметил, что на сегодняшний день Великобритания страдает недоверием рядовых людей к власти и страна находится в кризисе.

Реклама

«И вот на фоне всех этих проблем Риши Сунак ставит одной из главнейших задач — как раз возвращение доверия, порядочности в органы власти. Он правильные темы берет», — обратил внимание собеседник издания.

Реклама