Владимир Путин с пониманием отнесся к позиции Владимира Зеленского о независимости Украины, о чем последний рассказал в интервью. Между странами, по словам украинского президента, начался диалог. Уже было несколько телефонных звонков.

Своим впечатлением от общения с президентом России украинский лидер поделился в интервью изданию The Times of Israel.

«Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым важным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли», — заметил Зеленский.

Он обратил внимание и на тот факт, что о переговорах в «нормандском формате» тоже удалось договориться без каких-либо встреч. После этого произошел второй обмен пленными, который стал самым большим.

Владимир Зеленский признался, что, как ему кажется, российский коллега понял отношение президента Украины к своей стране.

«Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе», — прокомментировал Зеленский вопрос о том, считает ли Путин соседнее государство независимым.

Владимир Зеленский примет участие во Всемирном форуме памяти холокоста, который пройдет на территории израильского мемориала «Яд Вашем» 22 и 23 января. Он посвящен 75-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим.