«Он никогда не проигрывал»: американское СМИ ожидает быструю победу Путина на Украине

Специальная военная операция по демилитаризации Украины может завершиться достаточно быстрой победой Москвы. Такое мнение выражают авторы материала «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Статья опубликована в издании Newsweek.

По мнению автора материала, президент РФ Владимир Путин всегда ставил конкретные цели в своих кампаниях и ему удавалось их эффектно выполнить. Так случилось в Грузии в 2008 году, так произошло во время событий 2014 года на Украине, а также в Сирии. Практически нет сомнений, что и у операции на Украине есть четкие, достижимые задачи.

Предположительно, после «падения Киева» начнется политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное РФ правительство. Если переговоры между Россией и Украиной состоятся, Москва сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу.

В статье также отмечается, что после этого Украина точно никогда не станет членом НАТО, а события станут предупреждением для всех постсоветских республик о том, какие последствия их ждут в случае тесного контакта с Западом

Автора материала отмечают, что на вопрос о том, как сильно санкции Запада повлияют на Россию, ответить нельзя, так как сам Путин полагает, что сделал страну «защищенной от санкций».

В статье подчеркивается, что на смену СССР пришли хаос и предательство, а теперь Путин стремится отомстить Западу за плохое обращение с его родиной и якобы хочет собрать «новую Российскую империю», особенно страны, населенные русскоязычными гражданами православной веры.

Издание полагает, что если события будут развиваться так, как этого ожидают военные аналитики, конфликт быстро завершится урегулированием путем переговоров. Для самого Путина история с Украиной скорее всего станет финальной точкой в стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, может начаться перестрелка между двумя ядерными державами — Росией и США, считает Newsweek.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Ее суть заключается в том, что российские войска с помощью высокоточных ударов выводят из строй объекты инфраструктуры ВСУ на территории Украины. По уверениям минобороны РФ, мирным жителям операция ничем не грозит. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.