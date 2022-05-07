«Он не знает, как общаться с Путиным»: Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Администрация президента США Джо Байдена не представляет, как правильно взаимодействовать с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

«Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — сказал Трамп.

По мнению политика, нынешнее руководство США ничего не понимает в психологии и не представляет, каким образом стабилизировать сложившуюся в мире ситуацию. Все это может привести к миллионным жертвам на Украине, считает Трамп.

«Миллионы людей могут погибнуть, а все из-за того, что мы совершенно не понимаем, что творим», — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что нынешнее время является «самым опасным в истории США» по причине наличие вооружений «невероятной мощи».

По мнению экс-президента, Байдену не следует хвастаться тем, что они делают для Киева. Главное, что они должны сделать — приложить все усилия для того, чтобы достигнуть мирного соглашения, «заключить сделку».

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что рейтинг Джо Байдена падает, и на его фоне поднимается рейтинг Дональда Трампа, который раньше был низким. Таким образом, Трамп возвращается в большую политику. Это связано с выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре. По мнению политолога, по их итогам, на которых ожидается победа республиканцев, Трамп объявит о собственном выдвижении в президенты.