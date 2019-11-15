«Он не монашка, чтобы жаловаться». Российский эксперт ответил на жалобы украинского адмирала

«Он же ведь не монашка, чтобы жаловаться. Он — командующий Военно-морскими силами Украины, хоть и бывший танкист», — отметил Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, Украина находится в сотрудничестве со странами НАТО и проводит совместные учения визитерами из Соединенных Штатов и экзотических стран.

«ВМСУ уже получили „достойное“ пополнение — два списанных американцами катера береговой охраны. Еще три получат. Про такое укрепление украинского флота говорит адмирал? А что с их фрегатом „Князь Владимир“, который строили всем народом, собирая деньги с миру по нитке, а он так и стоит недостроенный в Николаеве? Или с крейсером „Украина“, который до сих пор не могут продать, потому что не могут потянуть? С этим бы что-то решали, а не на Россию пеняли», — пояснил Дандыкин.

Специалист добавил, что в настоящее время цель Черноморского флота России — решить проблемы в восточном Средиземноморье. Там Черноморский флот является основной ударной силой в регионе.

«Именно поэтому Черноморский флот усиливается новыми надводными кораблями. Сейчас поступает в бригаду ракетных кораблей МРК „Ингушетия“ с „Калибрами“, пойдут корветы типа „Меркурия“ в ближайшем будущем, приходят новые тральщики и другие корабли обеспечения.

Естественно, усиливается противовоздушный компонент в Крыму и не только, система береговой обороны. Надо учитывать еще и фактор Грузии, где американцы собираются свою базу размещать. То есть Украина, повторюсь, далеко не самая важная для Черноморского флота проблема. Но на стороже быть надо», — заметил эксперт.

Российские «Калибры» в Черном море испугали украинского адмирала Подробнее

Василий Дандыкин убежден, что заявления военачальников с Украины обычно не воспринимают серьезно.

«Все беды армии и флота Украины от них самих», считает собеседник ФАН.

«Черноморцы с юмором относятся к словам украинской стороны. Ее Военно-морским силам никто не мешает развиваться», — заключил он.

Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на Международной конференции по морской безопасности в Одессе заявил, что корабли-носители крылатых ракет «Калибр» значительно подняли боевой потенциал Черноморского флота России. Это создало в регионе мощную оборонную систему.