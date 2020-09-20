«Он не был в нашей группе»: создатель «Новичка» высказался об извинениях Мирзаянова перед Навальным

Вил Мирзаянов не имеет отношения к разработке «Новичка» и не может знать симптомов отравления ядом из этой группы. Такое заявление сделал один из разработчиков вещества Леонид Ринк.

«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе [работал], он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию „Новичка“ никакого отношения не имеет», — приводит РИА «Новости» слова Ринка.

Собеседник агентства предположил, что Мирзаянов может выполнять чей-то заказ, и еще раз повторил, что в случае отравления «Новичком», Навальный не выжил бы. Ранее СМИ сообщили, что химик Вил Мирзаянов, который сейчас живет в США, извинился перед Навальным и заявил, что его симптомы похожи на действие боевого вещества.

Самолет, на котором Алексей Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно посадили в Омске — мужчине внезапно стало плохо. Через два дня семья увезла мужчину на лечение в Берлин, а позже правительство Германии заявило, что в его организме нашли следы яда из группы «Новичок». Берлин призвал Москву к ответу, но не предоставил никакой информации по этой ситуации.

Сейчас Навальному уже лучше. Он уже поднимается с кровати и ходит самостоятельно. Мужчина рассказал, что у него дрожат ноги, но он может сам подниматься по лестнице, пишет агентство НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что прояснить ситуацию с Навальным помогут лишь обмен информацией, уликами и совместная работа врачей.