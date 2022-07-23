«Он наркоман?» Глава разведки Украины заявил, что в Иран летал двойник Путина

В Тегеран на встречу с президентами Ирана и Турции летал двойник Владимира Путина, считает глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он уверен, что президент России при выходе из самолета не был похож на себя. Такое заявление он сделал в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Но слова главы ГУР уже высмеяли в Сети, отметив, что он, наверное, вместе с Зеленским «что-то употребляет».

«Я прямо не отвечу на этот вопрос (о состоянии президента России Владимира Путина — прим. ред.), только намекну… Путин ли это вообще?» — сказал Буданов.

«Он наркоман?», «Он не наркоман, он просто идиот», «Ну пусть считает [, что это двойник Путина], там реальность другая», «Да, на Украине сидят в руководстве одни больные. Они говорили, что Путин болеет, а когда директор ЦРУ сказал, что Путин здоров, теперь им другую *** (ерунду) надо придумывать», «Путинский полк, слышали? Вооот, из двойников набирают», — пишут комментаторы этой новости в Telegram.