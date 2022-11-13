Мир 13 ноября 2022, 17:43 «Он даже не проявляет уважение». Британцы высмеяли Сунака за слова о Путине Читатели The Telegraph высмеяли премьера Сунака за намерение критиковать Путина на G20 Википедия

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Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о намерении раскритиковать на саммите G20 действия России и ее президента Владимира Путина рассмешили читателей газеты The Telegraph. Свои комментарии они оставили под соответствующей статьей.

Один из читателей подчеркнул, что Сунаку стоит обратить внимание на экономику собственной страны.

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«Сунак даже не проявляет уважение. Он не в состоянии решить экономические проблемы Великобритании. Как он собрался противостоять Путину? Смешно», — написал он.

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Другой пользователь заметил, что подобные заявления не помогают поиску мирного решения в украинском конфликте.

«Как с такими главами государств найти путь к миру на Украине? Критика всех остальных — не конструктивный путь решения проблем», — добавил подписчик.

Еще один читатель предположил, что этим высказыванием Сунак просто хотел показать собственную лояльность к США.

«За такими заявлениями ничего не последует, зато на Сунака обратят внимание в США. А он этого и хотел», — заключил он.

Сунак заявил, что использует площадку «Большой двадцатки» для критики России и Владимира Путина. Он пообещал «разоблачить» неуважение к саммиту как форуму международного сотрудничества и уважения суверенитета других стран.

Саммит G20 пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Российскую делегацию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.