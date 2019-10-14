Композитор напомнил, что знал Джексона с 13 или 14 лет, и тогда он был «очаровательным ребенком», которого можно было себе только представить. Однако наступил момент, когда певец, как и Элвис Пресли, начал отстраняться от реальности и не мог находиться в компании взрослых людей. Элтон Джон предположил, что Джексон мог потерять рассудок из-за разных лекарств, которые он принимал в последние годы жизни.

«Он был действительно психически болен, стал тревожным человеком», — заметил музыкант.