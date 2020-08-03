«Он аморальный президент»: Болтон рассказал о секретах Трампа

По его словам, глава страны всегда действовал лишь в своих интересах. Как отметил отправленный в отставку чиновник, в настоящий момент Трамп поступает точно так же. Он делает все согласно стратегии, которая поможет ему переизбраться на пост «хозяина» Белого дома.

«Он аморальный президент», — процитировал Болтона сайт «Утро.ру».

Экс-советник рассказал, что Трамп плохо образован, не знает историю и не хочет восполнять пробелы, что его не смущает. Например, во время разговора с бывшим британским премьером Терезой Мэй, он был удивлен, что Великобритания является ядерной державой. Также однажды президент США начал вести переговоры с лидером КНДР о денуклеаризации, якобы не зная, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году.

Болтон уверен, что, оставшись на второй срок, Трамп не изменится, чего бы он ни обещал избирателям. Он вспомнил, что люди, знающие его по несколько десятков лет, подмечают то же самое.

Напомним, что очередные выборы президента США состоятся в ноябре нынешнего года.