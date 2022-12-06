Мир 06 декабря 2022, 00:32 OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с «Газпромом» Глава концерна OMV Штерн призвал национализировать договоры OGMT с «Газпромом» РИА «Новости»

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Руководство австрийского нефтегазового концерна OMV не исключает вариант с национализацией газотрейдинговой «дочки» OGMT, связанной долгосрочными договорами с «Газпромом». Об этом заявил глава концерна Альфред Штерн в интервью газете Kurier.

«OMV не может охватить всю Австрию и не имеет мандата на поставки. Для этого требуется национальная газовая торговая компания, которая объединит все рыночные механизмы», — объяснил Штерн. Он считает, что OGMT была бы «для этого хорошей основой».

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Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, за первые шесть месяцев текущего года компания понесла убыток в размере 22 миллионов евро.

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Долгосрочные контракты с российским «Газпромом» также проходят через OGMT. По словам Штерна, они являются «особой темой», уточнив, что OGMT не могут «подарить республике», а «это нужно отработать должным образом».

Ранее импортер газа из Германии Uniper обратился в суд с иком против «Газпрома». Компания потребовала возместить убытки из-за сокращения поставок.