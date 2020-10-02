Омские врачи ответили на обвинения Навального в неоказании помощи

Алексей Навальный заявил, что омские врачи не оказали ему необходимую медицинскую помощь. В свою очередь, медики отметили, что быстрое восстановление Навального говорит о том, что в Омске удалось спасти ему жизнь.

«Несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена», — заявило омское областное отделение Профсоюза работников здравоохранения.

Медики подчеркнули, что только врачебное милосердие останавливает их от жестких комментариев и процессуальных действий. По словам профсоюза, Навальный оскорбил не только докторов одной больницы, но и всю медицину Омска.

«Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути — сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком», — заключили в объединении.

Ранее Навальный заявил, что омские врачи после госпитализации не оказали ему «адекватную медицинскую помощь». В омскую больницу политик попал после того, как ему стало плохо на борту самолета. Сейчас он находится на лечении в берлинской клинике.