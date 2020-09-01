Студенты вышли на несанкционированную акцию в центр Минска. Они митинговали в районе площади Победы. Сотрудники ОМОН просят их разойтись, сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, на площади находятся около 200 человек. Часть молодых людей отошла к зданию Лингвистического университета. Станцию метро «Площадь Победы» закрыли на вход и выход. Как сообщил корреспондент ТАСС, среди протестующих уже есть задержанные.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, 80,1% на них получил действующий глава государства Александр Лукашенко, на втором месте оказалась представительница оппозиции Светлана Тихановская с 10,1%.

Люди стали выходить на улицы Минска и других городов. Они требуют перевыборов, так как не согласны с результатами подсчета голосов.

В конце августа стало известно, что Литва, Латвия и Эстония ввели против Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников санкции. Белорусский лидер пригрозил, что может закрыть границы под Гродно и Брестом.