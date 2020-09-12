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    12 сентября 2020, 15:39

    ОМОН начал задерживать участников несанкционированного «женского марша» в Минске

    Ксения Басырова

    На несанкционированной акции «Женский марш» начались задержания. Она проходит в Минске 12 сентября.
    ОМОН начал задерживать участников несанкционированного «женского марша» в Минске

    О задержаниях сообщил корреспондент РИА «Новости», который находится в Минске и освещает митинг. Он также рассказал, что на площадь Свободы приехала колонна автозаков. Именно там проходит митинг оппозиции.

    Это не первый «женский марш», которых проходит в Минске. До этого подобную акцию провели 5 сентября. Тогда задержаний не было. Колонны протестующих собрались у Комаровского рынка и прошли до площади Независимости.

    Протесты в Белоруссии начались сразу после объявления предварительных результатов выборов президента. В первые дни случались столкновения демонстрантов с ОМОНом и милицией, были задержаны почти семь тысяч человек, но затем все стало проходить более мирно. По официальным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал порядка 80% голосов на выборах президента.

    Акции поддержали многие страны мира. Например, представители Госдепартамента США заявили, что поддерживают забастовки в Белоруссии, но не будут вмешиваться в протестные движения в стране.

    Новости SMI.FM