ОМОН начал задерживать участников несанкционированного «женского марша» в Минске

На несанкционированной акции «Женский марш» начались задержания. Она проходит в Минске 12 сентября.

О задержаниях сообщил корреспондент РИА «Новости», который находится в Минске и освещает митинг. Он также рассказал, что на площадь Свободы приехала колонна автозаков. Именно там проходит митинг оппозиции.

Это не первый «женский марш», которых проходит в Минске. До этого подобную акцию провели 5 сентября. Тогда задержаний не было. Колонны протестующих собрались у Комаровского рынка и прошли до площади Независимости.

Протесты в Белоруссии начались сразу после объявления предварительных результатов выборов президента. В первые дни случались столкновения демонстрантов с ОМОНом и милицией, были задержаны почти семь тысяч человек, но затем все стало проходить более мирно. По официальным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал порядка 80% голосов на выборах президента.

Акции поддержали многие страны мира. Например, представители Госдепартамента США заявили, что поддерживают забастовки в Белоруссии, но не будут вмешиваться в протестные движения в стране.