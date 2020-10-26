ОМОН начал задерживать студентов в центре Минска. Они призывали к забастовке

«Студентов из колонны более 100 человек ОМОН начал задерживать на проспекте Независимости в районе Белорусского национального технического университета. Большинству из протестующих удалось убежать, несколько человек посадили в автозаки», — приводит агентство слова корреспондента.

25 октября закончился срок действия ультиматума экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской властям республики. Оппозиция потребовала отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и остановки насилия на улицах. За невыполнение этих условий руководству страны пригрозили общенациональной забастовкой.

Как пишет RT со ссылкой на пресс-службу правительства Белоруссии, предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщили о задержании бастующих рабочих завода «Гродно Азот» на проходной.