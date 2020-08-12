ОМОН и внутренние войска Белоруссии ушли с улиц Минска

На улицах белорусской столицы к утру 12 августа не осталось ни протестующих, ни силовиков. Внутренние войска и ОМОН ушли из места, где проходили акции.

До этого они задержали часть несогласных, написало РИА «Новости». Сейчас ситуация в Минске находится под контролем властей. RT уточнило, что с улиц сняли оцепление, движение транспорта восстановлено.

Протесты начались в городе вечером 11 августа и стали продолжением прошлых акций 9 и 10 августа. Люди вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с результатами президентских выборов.

Во вторник минчане собирались в группы, состоящие из нескольких десяток и даже сотен человек в разных частях столицы. В основном речь идет о спальных районах. Местные жители встречались у метро, около универсамов и торговых центров. Например, у станций «Спортивная», «Пушкинская», магазина «Виталюр» около проспекта Жукова, магазина «Гиппо», на площади Ванеева и на проспекте Дзержинского.

Белорусы аплодировали, кричали и приветствовали друг друга. Также они поднимали руки вверх и показывали знак «V». Задержания прошли возле метро «Пушкинская» и на проспекте Держинского.

Подробно о том, что происходило вечером и ночью 11 августа, можно прочитать в большом материале «360».