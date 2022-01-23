Штамм коронавируса «омикрон» может остановить пандемию в Европе. При этом не исключено его возвращение к концу года, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающему этапу пандемии», — сказал Клюге в интервью агентству France Press.

Он отметил, что уже к марту около 60% жителей Европы могут подхватить «омикрон». После завершения периода резкого роста заболеваемости наступит время глобального иммунитета. Этот период продлится в течение нескольких недель или месяцев. Добиться глобального иммунитета получится с помощью вакцинации или заражений.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия», — заявил директор бюро.

Клюге добавил, что коронавирус уже не раз удивлял, поэтому необходимо быть очень осторожными.

Ранее Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове предупредила, что в мире могут появиться еще более заразные штаммы коронавируса. Она пояснила, что чем дольше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться.