04 августа 2023, 04:28
«Омерзительно». Зеленский пожаловался на масштабные злоупотребления в военкоматах
Зеленский: проверка военкоматов на Украине выявила омерзительные злоупотребления
Многочисленные нарушения и злоупотребления обнаружили в результате проверок военкоматов на Украине. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
«Проверка выявляет множество злоупотреблений. Откровенно омерзительных. И факты, выявленные правоохранителями, обязательно представят обществу и расследуют в рамках уголовных производств», — сказал он.
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Зеленский пообещал заменить недобросовестных сотрудников ведомств на ветеранов боевых действий, а также военных, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу в армии.
Ранее экс-главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова задержали по подозрению в коррупции. Зеленский уволил Борисова с поста и напомнил о проверке территориальных центров комплектования.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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