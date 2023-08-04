Мир 04 августа 2023, 04:28 «Омерзительно». Зеленский пожаловался на масштабные злоупотребления в военкоматах Зеленский: проверка военкоматов на Украине выявила омерзительные злоупотребления YouTube

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Многочисленные нарушения и злоупотребления обнаружили в результате проверок военкоматов на Украине. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Проверка выявляет множество злоупотреблений. Откровенно омерзительных. И факты, выявленные правоохранителями, обязательно представят обществу и расследуют в рамках уголовных производств», — сказал он.

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Зеленский пообещал заменить недобросовестных сотрудников ведомств на ветеранов боевых действий, а также военных, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу в армии.

Ранее экс-главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова задержали по подозрению в коррупции. Зеленский уволил Борисова с поста и напомнил о проверке территориальных центров комплектования.