Член Совфеда Константин Косачев высказался по поводу обвинений России в том, что якобы «пятая колонна Кремля» помогла выложить аудиоразговор Порошенко с Байденом в Сеть.

«Омерзительно здесь все — начиная от сговора Порошенко и заканчивая его партией, пытающейся таким незамысловатым способом отмыть своего лидера, вновь переводя стрелки на Россию», — написал председатель комитета СФ по международным делам на своей странице в Facebook.

Он заявил, что этот сценарий уже сработал в случае с Крымом и юго-востоком — тогда американцы поддержали Украину.

Косачев назвал такой поступок «позорным», а тех, кто в партии «Европейская солидарность» распространяет эти сведения — «порошенковскими фейкометами».

Ранее партия Порошенко заявила, что выложенные аудиозаписи разговора экс-лидера Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом — дело рук российских властей, которые таким образом пытаются спровоцировать конфликт.

Сам Порошенко обвинил в скандале «пятую колонну Кремля» и тех, кто работает в офисе Владимира Зеленского. Он потребовал СБУ провести свое расследование.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись с участием бывшего вице-президента США и экс-президента Украины. Джо Байден предложил Порошенко взятку в размере миллиарда долларов.