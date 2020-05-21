«Омерзительно здесь все!» Косачев — об обвинениях России в сливе разговора Порошенко
«Омерзительно здесь все — начиная от сговора Порошенко и заканчивая его партией, пытающейся таким незамысловатым способом отмыть своего лидера, вновь переводя стрелки на Россию», — написал председатель комитета СФ по международным делам на своей странице в Facebook.
Он заявил, что этот сценарий уже сработал в случае с Крымом и юго-востоком — тогда американцы поддержали Украину.
Косачев назвал такой поступок «позорным», а тех, кто в партии «Европейская солидарность» распространяет эти сведения — «порошенковскими фейкометами».
Ранее партия Порошенко заявила, что выложенные аудиозаписи разговора экс-лидера Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом — дело рук российских властей, которые таким образом пытаются спровоцировать конфликт.
Сам Порошенко обвинил в скандале «пятую колонну Кремля» и тех, кто работает в офисе Владимира Зеленского. Он потребовал СБУ провести свое расследование.
Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись с участием бывшего вице-президента США и экс-президента Украины. Джо Байден предложил Порошенко взятку в размере миллиарда долларов.