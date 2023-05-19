Мир 19 мая 2023, 18:04 Омбудсменов ДНР и Подмосковья внесли в санкционные списки США США ввели санкции против детского омбудсмена Подмосковья Мишоновой и омбудсмена ДНР piqsels

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США расширили персональные санкции в отношении россиян. В списки включили детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову, омбудсмена ДНР Дарью Морозову, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и других, сообщили в американском Минфине.

Под ограничения в числе прочих попали зампред правительства Виктория Абрамченко, помощник президента Игорь Левитин и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также в списки внесли ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко и помощника президента — начальника Контрольного управления главы государства Дмитрия Шалькова.

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Власти США ввели санкции против Службы внешней разведки России, компании-золотодобытчика «Полюс» и ряда других предприятий.

В министерстве финансов добавили, что ограничения ввели в отношении компаний, производящих электронику и полупроводники.

Ранее в Минторге США сообщили о введении запрета на ввоз в Россию ряда товаров. Среди 1224 наименований — смартфоны, ткани, часы, алкоголь и ряд бытовой техники.